الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أولوية لذوي الهمم».. دورة مجانية على برامج الحاسب الآلي لشباب كفر الشيخ

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

فتحت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، باب التسجيل أمام الشباب للحصول على دورة تدريبية مجانية على "الحاسب الآلي" ، بمركز التدريب المهني بفوه لمدة 40 يوماً بإجمالى ساعات تدريبية 200 ساعة للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على التدريب.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص تدريب مناسبة وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

وقال حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ: يشمل البرنامج التدريبى الدراسة النظرية والعملية على أحدث أجهزة الحاسب الآلي وبرامج متطورة على برامج "Windows, Excel,Ward, net works, IT"، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة أو المقيمين بداخلها، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة فى شركات ومصانع القطاع الخاص والإستثمارى.

وأضاف مدير المديرية أنه على من يرغب الالتحاق بالدورات بالحضور إلى مركز التدريب المهنى بفوه وعنوانه: أمام مستشفى التأمين الصحي طريق فوه- دسوق من الساعة 8.30 صباحا. 

وأوضح أن التدريب سيتم بأسبقية التسجيل، كما أن الدورات غير متاحة للموظفين أو الذين ما زالوا فى مرحلة الدراسة، محدداً المستندات المطلوبة للتقديم، وهى: صورة المؤهل الدراسى، 2 صورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والأولوية لذوى الهمم والقدرات أصحاب الإعاقة الحركية.

وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية مجانية الحاسب الألي مركز التدريب المهني بفوة

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وائل لطفي

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