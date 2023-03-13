الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والحياكة بالمنوفية

برنامج تدريبي
برنامج تدريبي

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بشأن تنظيم زيارة ميدانية لمركز تدريب أشمون، وحضور الاختبار النهائي للمتدربين فى الدورة التدريبية التي جرى تنفيذها على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك بحضور مسئولي المركز ومدير منطقة عمل أشمون ومسؤول التدريب.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بملف الشباب من الجنسين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر٢٠٢٠.

وقال سعد عبد الحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية فى تقريره، اليوم الإثنين: جرى متابعة المتدربات أثناء عقد الاختبار النهائى، والتأكد من المستويات التى وصلوا إليها ومدى الاستفادة من البرنامج التدريبي، مؤكداً أن المتدربين اجتازوا فترة التدريب بشكل ناجح وأن نتائج التدريب مُبشرة، وذلك بعد الانتهاء من التدريب العملى والنظرى وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة فى إطار خطة التدريب المهنى للعام المالى الحالى وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب املهنى بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية: تم التدريب في مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية بدءاً من الخطوات الأولية حتى إخراج منتج جيد ومتميز ينافس فى السوق، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل من خلال توفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع المحافظة المختلفة ، والتى يتم التنسيق باستمرار معهم، حسب المهن التي تم التدريب عليها.

برنامج تدريبي
برنامج تدريبي
برنامج تدريبي
برنامج تدريبي
وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية زيارة ميدانية مركز تدريب أشمون الدورة التدريبية التفصيل والحياكة وزير القوى العاملة حسن شحاتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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