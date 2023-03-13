الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اختتام برامج تدريبية على 3 مهن لتأهيل شباب بني سويف لسوق العمل

اختتام برامج تدريبية
اختتام برامج تدريبية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بشأن ختام فعاليات الدورات التدريبية على 3 مهن هي، التفصيل والحياكة، والسباكة، والتبريد والتكييف، التي انعقدت بوحدة التدريب المتنقلة، ومقر مركز التدريب المهني بشرق النيل التابع للمديرية، وذلك لـ 28 متدربا ومتدربة.

 يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة  بتفعيل دور مراكز التدريب المهني بالمديريات لتأهيل الشباب من الجنسين، وفق متطلبات سوق العمل بالمحافظات وتنفيذاً للخطة التدريبية للعام المالي الحالية.

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، في تصريحات اليوم الإثنين،عن تسليم شهادات إتمام التدريب المهني للمتدربين بعد انتهاء البرنامج التدريبي النظري والعملي، مشيراً إلى أن  هذه الدورات التدريبية  تأتي في إطار الخطة التدريبية التي تنفذها المديرية مجاناً للشباب، على عدد من المهن التي يتطلبها سوق العمل بهدف تأهيل أبناء المحافظة على المهن المطلوبة في سوق العمل .

وأضاف مدير المديرية، يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بفرص التدريب من خلال التقديم بديوان المديرية إدارة بحوث العمالة والتدريب ، او من خلال مقرات مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربون فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل بها فى الشركات والمصانع فى المهن التى يتدربون عليها.

اختتام برامج تدريبية
اختتام برامج تدريبية
اختتام برامج تدريبية
اختتام برامج تدريبية
وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف التفصيل والحياكة السباكة التبريد والتكييف وحدة التدريب المتنقلة وزير القوى العاملة حسن شحاتة

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وائل لطفي

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