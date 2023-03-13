أخبار فاتتك|محافظ مطروح يتابع حادث انقلاب سيارة نصف نقل.. وتكريم وزيرة الهجرة

تنوعت أخبار صباح اليوم الإثنين، ما بين خاصة بالطقس وأخبار اجتماعية وأخرى فنية.

وفي هذا السياق تنشر “الدستور” أبرز أخبار الصباح.

حالة الطقس

يتابع الملايين من المواطنين حالة الطقس اليوم الإثنين 13 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات، وذلك للتأقلم مع الحالة الجوية، وذلك من خلال التقرير اليومي الذي تصدره الهيئة القومية للأرصاد الجوية من خلال الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية والتي توضح طبيعة الحالة المناخية لكافة المدن في مصر.

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جائزة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا



كرمت قمة المرأة المصرية السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم منحها جائزة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا.

وشاركت وزيرة الهجرة، في فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أفضل 50 سيدة الأكثر تأثيرًا، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

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انقلاب سيارة نصف نقل في مطروح



تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، الإسعافات والإجراءات الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمنطقة أو غليلة غرب براني في اتجاه السلوم والتي أدت إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين

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صورة جذابة لنادين الراسي

لفتت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الأنظار بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نادين بإطلالة شتوية جذابة مرتدية توب أنيقًا باللون الأسود مع بنطال جلد مجسم.

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