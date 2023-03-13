الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|محافظ مطروح يتابع حادث انقلاب سيارة نصف نقل.. وتكريم وزيرة الهجرة

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

تنوعت أخبار صباح اليوم الإثنين، ما بين خاصة بالطقس وأخبار اجتماعية وأخرى فنية.

 

وفي هذا السياق تنشر “الدستور” أبرز أخبار الصباح.

 

حالة الطقس 

 

يتابع الملايين من المواطنين حالة الطقس اليوم الإثنين 13 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في  المحافظات، وذلك للتأقلم مع الحالة الجوية، وذلك من خلال التقرير اليومي الذي تصدره الهيئة القومية للأرصاد الجوية من خلال الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية والتي توضح طبيعة الحالة المناخية لكافة المدن في مصر.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4336053

جائزة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا 


كرمت قمة المرأة المصرية السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم منحها جائزة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا.

وشاركت وزيرة الهجرة، في فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أفضل 50 سيدة الأكثر تأثيرًا، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4336188

انقلاب سيارة نصف نقل في مطروح


تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، الإسعافات والإجراءات الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمنطقة أو غليلة غرب براني في اتجاه السلوم والتي أدت إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4336242

 

صورة جذابة لنادين الراسي 

لفتت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الأنظار بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نادين بإطلالة شتوية جذابة مرتدية توب أنيقًا باللون الأسود مع بنطال جلد مجسم.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4336210

 

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