إغرب إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

ظهر العديد من النجمات العالميات بإطلالات غريبة، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار للدورة الـ95، لسنة 2023.

وتنوعت إطلالات النجمات بين الفساتين المفتوحة الغريبة، وبين الأشكال التي تظهر لأول مرة بقصات شعر غريبة في حفل الأوسكار 2023.

يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95، على المسرح الدولي لولاية لوس أنجلوس الأمريكية، والذي يقدم من خلاله جوائز الأوسكار لأفضل الأعمال السينمائية التي انطلقت في عام 2022 حتى 2023، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما العالمية.

إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

إطلالات النجوم فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023