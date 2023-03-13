توافد النجمات العالميات على حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

توافد الكثير منن النجمات العالميات على السجادة الذهبية لحفل توزيع جوائز الأوسكار نجوم وصناع السينما العالمية.

وكان من أبرز الحضور فانيسا هادجنز وكاتي لويس ماتيوس كوشيوكيفيتش وميشال ديميك وفان بينغبينغ وكاتي لويسو وليلي سينغ، وأنا دي مارس.

يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95، على المسرح الدولي لولاية لوس أنجلوس الأمريكية، والذي يقدم من خلاله جوائز الأوسكار لأفضل الأعمال السينمائية التي انطلقت في عام 2022 حتى 2023، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما العالمية.

حفل توزيع جوائز الأوسكار

حفل توزيع جوائز الأوسكار

حفل توزيع جوائز الأوسكار