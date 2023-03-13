«ملتقى الحرية الشعرى» بالإسكندرية.. أجندة «الدستور» الثقافية اليوم

«ملتقى الحرية الشعري»، عنوان الأمسية الشعرية التي تحتضنها قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، وذلك في السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين.

يشارك في الأمسية كل من الشعراء السكندريين: «هدي عبد الغني، إيمان يوسف، دكتور عمرو أمين، أشرف قاسم، منتصر القاضي، مجدي البكري، هناء سليمان، أماني شبكة، دعاء عبد اللطيف، محمد الشمندي، وفاء أيوب»، وتدير اللقاء وتقدمه الشاعرة دكتورة أماني شكم.

وفي إطار احتفالات مكتبة مصر الجديدة العامة، باليوم العالمي للمرأة، تنظم المكتبة بمقرها الكائن بشارع العروبة، في الخامسة مساء اليوم أيضًا، ندوة قانونية تحت عنوان «المساواة أمام القانون»، والتي تقدمها وتحاضر فيها الباحثة لمياء لطفي، والتي تتحدث عن الأسباب التي اعتمدت بمقتضاها الأمم المتحدة يوم الثامن من مارس، يومًا عالميًا للمرأة، والذي دعت للاحتفاء بإنجازات النساء في الوصول لحقوقهم والتطلع لإرساء مزيد من الحقوق، كما يقام علي هامش الاحتفالية معرض للفن التشكيلي، أحمد بيرو.

صالون الأوبرا الثقافي يحتفي بالموسيقار طارق شرارة

وفي السادسة مساء اليوم أيضًا، تعقد بصالون الأوبرا الثقافي، احتفالية كبري بمسيرة الموسيقار دكتور طارق شرارة، والذي تخرج من كلية الحقوق عام 1964، وعين سكرتيرًا لعميد معهد الكونسرفتوار، كما تقلد منصب المدير العام للرقابة على المصنفات الفنية عام 1989.

ألف الموسيقار طارق شرارة ولحن موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير، كما قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام المصرية.

ترجمة الأساطير في مكتبة البلد

وفي السابعة مساء، تعقد بمكتبة البلد بمقرها الكائن بشارع محمد محمود من ميدان التحرير، ندوة بعنوان «ترجمة الأساطير»، بمشاركة كلا من الكاتب والمترجم محمد جمال، والناقدة علياء طلعت.

ويتناول اللقاء إطلالة علي ترجمات كلا من الضيفين، وكيف تناول المترجم محمد جمال الأساطير في ترجماته التي نقلها إلي اللغة العربية، والعوائق التي صادفته خلال إنجاز هذه الترجمات، وغيرها من القضايا والهموم المتعلقة بالترجمة.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تعقد بورشة الزيتون الأدبية أمسية جديدة، لمناقشة رواية «تميمة العاشقا»، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، للكاتبة والناقدة لنا عبد الرحمن، ويناقش الرواية كل من: الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، والناقد دكتور يسري عبد الله، والكاتب الشاب علي قطب.

العمارة التقليدية في مصر

وفي العاشرة صباح اليوم أيضًا، تعقد بمسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، ندوة ومعرض «العمارة التقليدية في مصر.. الحاضر والمستقبل»، والتي تنظمها لجنة العمارة والفنون التشكيلية بالملجس الأعلى للثقافة، بالتعاوم مع جهاز التنسيق الحضاري.

ويتضمن برنامج الفعالية ندوة مكونة من ثلاث جلسات، وافتتاح معرض يضم لوحات حول عمارة بدون معماريين، والذي يقام بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

عرض فيلم «Vertigo» بقصر السينما

وفي الثامنة مساء، وضمن فعاليات نادي السينما الكلاسيكية، يعرض في قصر السينما بجاردن سيتي، الفيلم الروائي الطويل Vertigo، أو «فرتيجو»، والفيلم من إخراج ألفريد هيتشكوك، إنتاج أمريكي 1959، وتبلغ مدة عرضه 128 دقيقة، من بطولة: كيم نوفالك، إلين كوربي، جيمس ستيوارت، والفيلم كعادة أفلام مخرج الغموض «هيتشكوك» تدور في أجواء من الغموض والإثارة حول جريمة قتل معقدة.