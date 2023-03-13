لأول مرة.. تغيير لون السجادة الحمراء إلى اللون البيج فى حفل جوائز الأوسكار 2023

في جدث جديد لم يحدث منذ 60 عامًا، تم تغيير لون سجان حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، المشهورة باسم "السجادة الحمراء" السجادة التي يمشي عليها مشاهير الحفل والتي لن تكون حمراء.

وتقرر تغييرها إلى لون آخر وهو اللون البيج، لتتغير لون السجادة الحمراء لأول مرة منذ 60 عاماً.

يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95، على المسرح الدولي لولاية لوس أنجلوس الأمريكية، والذي يقدم من خلاله جوائز الأوسكار لأفضل الأعمال السينمائية التي انطلقت في عام 2022 حتى 2023، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما العالمية.

تغيير لون السجادة الحمراء إلى اللون البيج فى حفل جوائز الأوسكار 2023

تغيير لون السجادة الحمراء إلى اللون البيج فى حفل جوائز الأوسكار 2023