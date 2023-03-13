الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لأول مرة.. تغيير لون السجادة الحمراء إلى اللون البيج فى حفل جوائز الأوسكار 2023

تغيير لون السجادة
تغيير لون السجادة الحمراء بالأوسكار إلى اللون البيج

في جدث جديد لم يحدث منذ 60 عامًا، تم تغيير لون سجان حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، المشهورة باسم "السجادة الحمراء"  السجادة التي يمشي عليها مشاهير الحفل والتي لن تكون حمراء.

وتقرر تغييرها إلى لون آخر وهو اللون البيج، لتتغير لون السجادة الحمراء لأول مرة منذ 60 عاماً.

يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 95، على المسرح الدولي لولاية لوس أنجلوس الأمريكية، والذي يقدم من خلاله جوائز الأوسكار لأفضل الأعمال السينمائية التي انطلقت في عام 2022 حتى 2023، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما العالمية.

تغيير لون السجادة الحمراء إلى اللون البيج فى حفل جوائز الأوسكار 2023
تغيير لون السجادة الحمراء إلى اللون البيج فى حفل جوائز الأوسكار 2023
تغيير لون السجادة الحمراء إلى اللون البيج فى حفل جوائز الأوسكار 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

بث مباشر لحفل جوائز الأوسكار 2023

التحقيقات تكشف تفاصيل قتل سائق توكتوك زوج شقيقته بالإسكندرية

موعد صرف زيادة معاش «تكافل وكرامة» 2023 ورابط الاستعلام عن الأسماء الجدد

شباب بلوزداد يكشف سبب تغيير ملعب مباراة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

7 وفيات و10 مصابين بحادث طريق مطروح - السلوم

لأول مرة.. تغيير لون السجادة الحمراء إلى اللون البيج فى حفل جوائز الأوسكار 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟