الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إسلام الكتاتنى: الإخوان يلعبون على الأزمة الاقتصادية بعد فشل محاولاتهم لتهييج الشعب

إسلام الكتاتنى
إسلام الكتاتنى

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن مصر نجحت في القضاء سياسيًا وعلميًا على الإرهاب، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال "إن المعركة مع الإرهاب انتهت".

مواجهة الإرهاب تتطلب ميزانية ضخمة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة سارت في المسارين الأول محاربة الإرهاب، والثاني التنمية وكان شيئًا قاسيًا لأن محاربة الإرهاب تتطلب ميزانية  ضخمة ففي سيناء فقط تكلفت مليار جنيه شهريًا.

وتابع، أن الإرهاب زاد الضغط على الدولة المصرية بعد أحداث يناير، والدولة وقتها كانت في حالة تفكك وكانت تحتاج للضبط والنهوض، وهو ما تطلب فكرًا وجهودًا بكل المجالات وأموالًا طائلة، مؤكدًا أن ما دفع الشباب ليقع فريسة للتنيظمات الإرهابية هو الفقر والجهل، ولكن مع التنمية التي شهدتها الدولة أغلقت عليهم هذه الأبواب.

وأشار إلى أن التحالف الوطني، تجربة أكثر من رائعة وحياة كريمة؛ لأنه كان من ضمن الأشياء التي تدخل منها المنظمات الإرهابية للناس، المشاريع التكافلية مثل المستوصفات والجمعيات الخيرية، و حياة كريمة أغلقت الثغرات على المنظمات الإرهابية.

وأكد أن القضاء على الإرهاب يكون سياسيًا واقتصاديًا واعلاميًا ودينيًا حتى لا يدخل من أي اتجاه، مشيرًا إلى أن الإخوان يلعبون الآن على الأزمة العالمية لدغدغة مشاعر الناس، وقبلها كنت عملية تشويه لكل التطورات بالدولة، وذلك بعد فشل كل محاولاتهم لتهييج الشعب المصري.

تهييج الشعب دغدغة مشاعر الناس المنظمات الارهابية أحداث يناير محاربة الإرهاب

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