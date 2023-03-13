استشارى كبد يكشف أهمية مبادرة فحص المقبلين على الزواج

كشف محمد عاصم خورشيد، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، أهمية مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مؤكدًا أنها تأتي ضمن الاتجاه الذي تتخذه الدولة للإصلاح في كل القطاعات وهذا دور المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وأضاف “خورشيد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، تهدف إلى الكشف عن الأمراض الوراثية بين الزوجين، أو الأمراض المعدية، مؤكدًا أنها تتم من خلال 303 مركز على مستوى الجمهورية وتكون برسوم مخفضة.

وأكد أن هذه الفحوصات لا تتم سوى في المراكز الحكومية و من خلال أجهزة حديثة وإذا ثبت وجود أي مشاكل توضع على برنامج المتابعة ويأخذ الزوج أو الزوجة العلاج ومن الممكن أن يستكمله بعد الزواج.

اهتمام الرئيس بالنشء الصغير

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بالنشء الجديد ويتم الآن الكشف على السمنة والتقزم ونقص الأغذية وفيروس سي، ومبادرة "نور الحياة" للكشف على السمع والنظر ليعيش الأطفال حياتهم بشكل أفضل.