الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سقوط موسيمانى.. أهلى جدة يخسر بثنائية من الرياض فى الدورى السعودى

أهلي جدة والرياض
أهلي جدة والرياض

سقط فريق أهلي جدة السعودي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أمام الرياض بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 25 من دوري يلو السعودي لموسم 2022-2023.

ونجح الرياض في مباغتة الأهلي بالدقيقة 15 عن طريق لويس مورالها من تسديدة قوية، قبل أن يضيف نواف الحبشي الهدف الثاني لصالح الرياض في الدقيقة 87 من عمر المباراة, مستفيدًا من ارتداد الكرة من الربيعي أثناء محاولة التصدي لتسديدة.

وظل الأهلي في الصدارة رغم تجمد رصيده عند 52 نقطة من 25 مباراة، ليبقى في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، بفارق نقطتين عن الحزم بينما وصل الرياض للنقطة 48، ليحتل المركز الثالث.

بيتسو موسيمانى أهلي جدة الرياض دوري يلو السعودي

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وائل لطفي

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