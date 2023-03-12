فخري الفقي: 10 مليارات دولار ستدخل مصر حتى يونيو المقبل

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيتم ضخ النقد الأجنبي في نهاية شهر مارس ما يقترب من 2 مليار دولار، ما من شأنه تهدئة الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

دخل قناة السويس بالشهر

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن دخل قناة السويس شهريًا 650 مليون دولار تقريبًا، إضافة لحصيلة تصدير الغاز ما يقرب من مليار دولار.

ولفت أنه خلال الفترة المقبلة حتى يونيو المقبل سيدخل لمصر حصيلة دولارية تقترب من 10 مليارات دولار من دخل قناة السويس والغاز المسال بجانب الشريحة الثانية صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولي

وعن الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، أكد أنه يتم حاليًا المراجعة وبعدها ستحصل مصر على الشريحة الثانية من النقد الأجنبي، ويراجع حاليا الاقتصاد المصري بشكل هيكلي ليطمئن الجميع بما فيهم المستثمرين بأن الاقتصاد المصري في وضع جيد، ولفت أن مصر مؤهلة للحصول على تسهيل ائتماني استثنائي للدول التي لديها مشكلات في النقد الأجنبي.