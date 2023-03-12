الأهلي يتلقى 11 هزيمة ثقيلة في مشواره بدوري أبطال إفريقيا

تلقى النادي الأهلي خسارة قاسية من منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية خلال 4 سنوات.

مباراة الأهلي وصن داونز لعبت يوم السبت 11 مارس، وانتهت بخسارة الأهلي 5 - 2، وأعادت هذه النتيجة إلى الأذهان ما حدث في 2019 عندما منى الأهلي بخسارة قاسية بخمسة أهداف دون رد في جنوب إفريقيا أمام نفس الفريق في مباراة الذهاب بربع نهائي دوري الأبطال.

وتجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط جمعها من انتصار وحيد على نادي القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل إيجابي مع صن داونز بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية بالقاهرة، وهزيمة واحدة على يد الهلال السوداني بهدف دون رد، ومن ثم لم يعد الأهلي يملك مصيره بيده إذ يجب عليه أن ينتظر نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة الخامسة على ملعب الهلال.

وبعد هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي يعجز فيه الأهلي عن الانتصار على صن داونز في دور المجموعات، ففي الموسم الماضي خسر الأهلي أمام صن داونز في الجولتين الثالثة والرابعة بنفس النتيجة بهدف نظيف.

وفي التقرير التالي نرصد هزائم الأهلي الثقيلة في دوري أبطال إفريقيا

نسخة 2000

الهزيمة الأولى كانت في نسخة 2000 حيث خسر أمام نادي لوبي ستارز النيجيري بنتيجة 1 – 3 في الجولة السادسة في المجموعة الثانية، ولم ينجح في تخطي دور المجموعات.

نسخة 2001

الهزيمة الثانية كانت في نسخة 2001 إذ هزم أمام نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2 – 4 في الجولة الخامسة في المجموعة الثانية، وصعد إلى دور الأربعة وتوج باللقب إذ تعادل مع صن داونز إيجابيا بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب في النهائي، وفاز بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب في النهائي.

نسخة 2007

والهزيمة الثالثة والرابعة كانت في نسخة 2007 حيث خسر أمام الهلال بـ3 أهداف دون رد في الجولة الخامسة في المجموعة الثانية، وفي النهائي خسر أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 1 – 3 في لقاء العودة، وقبلها تعادل مع النجم الساحلي دون أهداف في لقاء الذهاب ليفشل الأهلي في الحفاظ على لقبه.

نسخة 2010

الهزيمة الخامسة كانت في نسخة 2010 إذ انهزم على يد النادي الإسماعيلي بنتيجة 2 – 4 في الجولة السادسة في المجموعة الثانية، ونجح في تجاوز المجموعة لكنه ودع من دور نصف النهائي على يد الترجي الرياضي التونسي إذ فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب، وهزم بهدف دون رد في مباراة الإياب.

نسخة 2013

والهزيمة السادسة كانت في نسخة 2013 حيث خسر أمام نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بـ3 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية في المجموعة الأولى.

والمفارقة في هذه النسخة واجه الأهلي أورلاندو بيراتس مرة ثانية لكن في النهائي وتمكن الأهلي من الحصول على اللقب إذ تعادل معه إيجابيا بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب، وفاز الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الإياب.

نسخة 2014

والهزيمة السابعة كانت في نسخة 2014 في لقاء العودة في دور الـ16 أمام الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 2 – 3، وكان الأهلي قد خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد.

نسخة 2016

والهزيمة الثامنة كانت في نسخة 2016 إذ انهزم على يد نادي زيسكو يوناتيد الزامبي بنتيجة 2 – 3 في الجولة الأولى في المجموعة الأولى، وفشل الأهلي في تجاوز دور المجموعات.

نسخة 2018

والهزيمة التاسعة كانت في نسخة 2018 في لقاء العودة في النهائي أمام الترجي بـ3 أهداف دون مقابل، وكان الأهلي قد تغلب بنتيجة 3 – 1 في لقاء الذهاب ليفقد الأهلي اللقب.

والهزيمتان العاشرة، والحادية عشر فعلى يد صن داونز.

إذن الأهلي خسر من قبل بنتيجة ثقيلة في دور المجموعات، وتمكن من حصد اللقب.

لكن في النسخة الحالية الوضع صعب جدا، والأهلي مهدد بنسبة ليست قليلة بعدم تجاوز دور المجموعات.