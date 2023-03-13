الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد حفل الأوسكار لعام 2023 والقنوات الناقلة

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

تصدر حفل الأوسكار محركات البحث على جوجل، ويبحث العديد من المحبين للفن ولحفل الأوسكار عن المواعيد الخاصة بحفل الأوسكار لعام 2023، بالإضافة إلى اللافتة التي حدثت للمرة الأولى وهي تغير لون السجادة وكسر الروتين حول اللون الأحمر، إلى جانب البحث عن الـ10 أفلام الذين يدخلون منافسة في حفلة.

موعد حفل الأوسكار لعام 2023 

وقد تصدرت حفلة الأوسكار لعام 2023 محركات البحث على جوجل خاصة بعد تغيير لون السجادة للمرة الأولى، حيث تم تغيرها من الأحمر إلى اللون البيج الفاتح، وحسب المُعلن أن السبب وراء تغير لون السجادة هو كسر الروتين وتغير الصورة الذهنية التي ربطت الأوسكار بالسجادة الحمراء في ذهن المشاهد.

يأتى موعد حفل الأوسكار في يوم الأحد 12 مارس 2023، الساعة 5:00 مساء بتوقيت لوس أنجلوس، وبتوقيت القاهرة الساعة 2:00 صباح يوم الإثنين 13 مارس، والساعة 3 صباحًا بتوقيت السعودية.

الأوسكار الـ95.. السر وراء التماثيل الأيقونة وغياب اللون الأحمر عن السجادة

جلين كلوز تعتذر عن تقديم حفل الأوسكار 2023

«القاهرة الإخبارية» تكشف أقوى ترشيحات الأوسكار لعام 2023

ناقد فني: عدد كبير من نجوم الفن يترشحون لنيل جوائز الأوسكار لأول مرة

القنوات الناقلة لحفل الأوسكار 2023

أما القنوات الناقلة له ويبحث العديد عنها هي كالتالي: 
-شبكة ABC الأمريكية التي تنقل الحفل حصريًا في الولايات المتحدة، ولعدد من القنوات في العالم.

-شبكة OSN التي تنقل الحفل حصريًا في الشرق الأوسط، عبر قناة OSN Movies First HD على نايل سات.

-يمكن مشاهدة مقتطفات من الحفل على الهواء مباشرة عبر حسابات الأوسكار OSCARS الخاصة بالأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة عبر تويتر وإنستجرام.

بالاضافة إلى أنه هذا العام يوجد 10 أفلام تتنافس على الأوسكار وهي: 
1-All Quiet on the Western Front

2-Avatar: The Way of Water

3- The Banshees of Inisherin

4-Elvis

5-Everything Everywhere All at Once

6-The Fabelmans

7 -TAR

8-Top Gun: Maverick

9-Triangle of Sadness

10-Women Talking

The Fabelmans Maverick Avatar The Way of Water القنوات الناقلة حركات البحث الأوسكار 2023 حفل الأوسكار 2023 القنوات الناقلة لحفل الأوسكار 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

بث مباشر لحفل جوائز الأوسكار 2023

شباب بلوزداد يكشف سبب تغيير ملعب مباراة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

التحقيقات تكشف تفاصيل قتل سائق توكتوك زوج شقيقته بالإسكندرية

موعد صرف زيادة معاش «تكافل وكرامة» 2023 ورابط الاستعلام عن الأسماء الجدد

7 وفيات و10 مصابين بحادث طريق مطروح - السلوم

لأول مرة.. تغيير لون السجادة الحمراء إلى اللون البيج فى حفل جوائز الأوسكار 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟