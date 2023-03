موعد حفل الأوسكار لعام 2023 والقنوات الناقلة

تصدر حفل الأوسكار محركات البحث على جوجل، ويبحث العديد من المحبين للفن ولحفل الأوسكار عن المواعيد الخاصة بحفل الأوسكار لعام 2023، بالإضافة إلى اللافتة التي حدثت للمرة الأولى وهي تغير لون السجادة وكسر الروتين حول اللون الأحمر، إلى جانب البحث عن الـ10 أفلام الذين يدخلون منافسة في حفلة.

موعد حفل الأوسكار لعام 2023

وقد تصدرت حفلة الأوسكار لعام 2023 محركات البحث على جوجل خاصة بعد تغيير لون السجادة للمرة الأولى، حيث تم تغيرها من الأحمر إلى اللون البيج الفاتح، وحسب المُعلن أن السبب وراء تغير لون السجادة هو كسر الروتين وتغير الصورة الذهنية التي ربطت الأوسكار بالسجادة الحمراء في ذهن المشاهد.

يأتى موعد حفل الأوسكار في يوم الأحد 12 مارس 2023، الساعة 5:00 مساء بتوقيت لوس أنجلوس، وبتوقيت القاهرة الساعة 2:00 صباح يوم الإثنين 13 مارس، والساعة 3 صباحًا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لحفل الأوسكار 2023

أما القنوات الناقلة له ويبحث العديد عنها هي كالتالي:

-شبكة ABC الأمريكية التي تنقل الحفل حصريًا في الولايات المتحدة، ولعدد من القنوات في العالم.

-شبكة OSN التي تنقل الحفل حصريًا في الشرق الأوسط، عبر قناة OSN Movies First HD على نايل سات.

-يمكن مشاهدة مقتطفات من الحفل على الهواء مباشرة عبر حسابات الأوسكار OSCARS الخاصة بالأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة عبر تويتر وإنستجرام.

بالاضافة إلى أنه هذا العام يوجد 10 أفلام تتنافس على الأوسكار وهي:

1-All Quiet on the Western Front

2-Avatar: The Way of Water

3- The Banshees of Inisherin

4-Elvis

5-Everything Everywhere All at Once

6-The Fabelmans

7 -TAR

8-Top Gun: Maverick

9-Triangle of Sadness

10-Women Talking