ناقد فني: عدد كبير من نجوم الفن يترشحون لنيل جوائز الأوسكار لأول مرة

قال الناقد الفني خالد محمود، إن المنافسة داخل مهرجان الأوسكار هذا العام ستكون ساخنة جدا بين المشاركين، بسبب أن معظم الأعمال التي قدمت للمشاركة تم الاتفاق عليها من قبل الجمهور والنقاد، وهذا سوف يصعب الأمور بالنسبة للجان التحكيم.

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العديد من الأعمال الفنية مرشحة لنيل الجائزة بسبب إتقان الفنانين داخلها، متابعاً: "أنا شوفت أعمال فنية كتير تستاهل جوائز داخل المهرجان".

من يحصد التماثيل الذهبية للأوسكار 95؟.. ناقد فني يجيب

وأوضح أن هناك عدد كبير من نجوم الفن يترشحون لنيل جوائز داخل أوسكار لأول مرة خلال هذه الدورة من المهرجان.

وأشاد الناقد الفني، بفيلم “Everything Everywhere All at Once”، حيث إن الفيلم يعيد سينما الخيال العلمي للمنافسة على الأوسكار مرة أخرى، معقبًا: "الفيلم مفاجأة ويقدم الكوميديا السوداء ومواجهة بين الخير والشر، وتوليفة مهمة مقدمة بحرفية شديدة، كما أن بطلته ميشيل يوه ماليزية ومرشحة لنيل جائزة أفضل ممثلة".