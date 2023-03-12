الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نجوم الفن في عزاء شقيق ياسر صادق

فتوح أحمد
فتوح أحمد

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنان ياسر صادق في وفاة شقيقه "يسري" بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وقدم واجب العزاء كل من فتوح أحمد ومحمد الصاوي وميريت عمر الحريرى والمخرج أحمد صقر وحسان العربي وهاني كمال ومحمد رياض ومحمد أبو داوود وشريف خيرالله وطارق النهري ويوسف إسماعيل ومكرم منير.

وكان الفنان ياسر صادق، قد أعلن السبت وفاة شقيقه الأكبر “يسري” وتم تشييع جثمانه وقال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيقي الأكبر يسري صادق، والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، اللهم تقبله قبولًا حسنًا وألحقه بالصالحين”.

وقدم الفنان ياسر صادق العديد من الأعمال الفنية كممثل ومخرج مسرحي في التليفزيون والسينما والمسرح. 

عزاء شقيق ياسر صادق

عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
عزاء شقيق ياسر صادق
فتوح أحمد ياسر صادق الفنانة ميريت عمر الحريرى المخرج أحمد صقر الفنان ياسر صادق

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