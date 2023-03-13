بتكلفة 18 مليون جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رصف محور روض إسكندر

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأعمال الجاري تنفيذها في قطاع الطرق والتي تشهدها محافظة الإسماعيلية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وقامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي بتنفيذ أعمال الرصف بطريق روض إسكندر، الموصل بين مركز ومدينة أبوصوير، من أمام المزلقان وحتى اتجاه مرور ٣٠ يونيو.

وأكد «الشيمي»، أن المحاور المرورية التي تشهد تطوير ورصف ورفع كفاءة وما يرافقها من أعمال تعديل مسارات المرافق والخدمات والتوسعة، جاءت بعد دراسة وطبقًا للكثافات المرورية، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية تشهد العديد من المحاور المرورية الجديدة بالمراكز والمدن وكذلك مدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى استكمال الخطط السابقة.

ومن الجدير بالذكر، أن محور روض إسكندر يخدم مجمع المصالح الحكومية والمدارس ومحطات الخدمات الخاصة بمركز ومدينة أبوصوير، وتتم الأعمال بطول ٣ كيلو ونصف وعرض يتراوح من ١٠ إلى ١٢ مترًا، وذلك ضمن خطة رصف ٢٠٢٣ لمركز ومدينة أبوصوير، بتكلفة ١٨ مليون جنيه.