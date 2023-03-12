إنبي يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق إنبي الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك في الجولة 21 من بطولة الدوري، متقدمًا بهدف دون رد.

وسجل رفيق كابو هدف إنبي في الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة رائعة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط قوي من جانب إنبي بعد كرة عرضية من مروان داوود، لاعب فريق إنبي، من جهة اليمين أبعدها الحارس محمد صبحي عن مناطق الخطورة.

تسديدة ضعيفة من سيف جعفر، لاعب فريق الزمالك، من يسار منطقة الجزاء وصلت سهلة للحارس رضا السيد.

ومنح التونسي رفيق كابو التقدم لصالح إنبي في مباراة الزمالك خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة 21 من بطولة الدوري.

وجاء الهدف في الدقيقة 20 بعد تمريرة من محمد حمدي وضعت رفيق كابو في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى.

في الدقيقة 24 نفذت الركلة الحرة عن طريق تسديدة من مرة واحدة من أحمد سيد زيزو أبعدها الحارس رضا السيد من أسفل يمين مرماه.

كرة عرضية من مروان داوود لاعب فريق إنبي من جهة اليسار أبعدها الحارس محمد صبحي عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 39 تسديدة قوية من محمد أشرف روقا لاعب فريق الزمالك من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس رضا السيد من منتصف مرماه.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، كرة رعرضية من حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك من جهة اليمين قابلها مصطفى شلبي برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت بجوار القائم الأيسر.