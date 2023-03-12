الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2023

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث العديد من المسلمين عن موعد أذان المغرب فى رمضان 2023 والذي يهل علينا في 23 مارس الجاري، وقد تم الاعلان عن إمساكية رمضان وعن مواعيد الآذان بالإضافة إلى الإعلان عن عدد ساعات الصيام خلال أيام شهر رمضان وترصدها "الدستور" خلال السطور المقبلة.

موعد أذان المغرب في شهر رمضان 2023

يتراوح عدد ساعات الصيام ما بين 14-15 ساعة.

يؤذن الفجر في أول أيام رمضان 4:29 فجراً.

يؤذن المغرب في أول أيام رمضان 6:8 مساءاً.

كما يأتي ميعاد أذان الفجر في آخر أيام شهر رمضان 3:51 فجراً.

ويكون ميعاد أذان المغرب في اخر أيام شهر رمضان 6:25 مساء.

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العد التنازلي لشهر رمضان 2023.. عدد الأيام المتبقية

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 

1 رمضان: 13 ساعة و59 دقيقة.

2 رمضان: 14 ساعة و2 دقيقة.

3 رمضان: 14 ساعة و3 دقائق.

4 رمضان: 14 ساعة و5 دقائق

5 رمضان: 14 ساعة و7 دقائق

6 رمضان: 14 ساعة و9 دقائق

7 رمضان: 14 ساعة و11 دقيقة.

8 رمضان: 14 ساعة و13 دقيقة.

9رمضان: 14 ساعة و15 دقيقة.

10 رمضان: 14 ساعة و16 دقيقة.

11 رمضان: 14 ساعة و19 دقيقة.

12 رمضان: 14 ساعة و21 دقيقة.

13 رمضان: 14 ساعة و22 دقيقة.

14 رمضان: 14 ساعة و25 دقيقة.

15 رمضان: 14 ساعة و26 دقيقة.

16 رمضان: 14 ساعة و28 دقيقة.

17 رمضان: 14 ساعة و31 دقيقة.

18 رمضان: 14 ساعة و32 دقيقة.

19 رمضان: 14 ساعة و34 دقيقة.

20 رمضان: 14 ساعة و37 دقيقة.

21 رمضان: 14 ساعة و38 دقيقة.

22 رمضان: 14 ساعة و40 دقيقة.

23 رمضان: 14 ساعة و42 دقيقة.

24 رمضان: 14 ساعة و44 دقيقة.

25 رمضان: 14 ساعة و46 دقيقة.

26 رمضان: 14 ساعة و48 دقيقة.

27 رمضان: 14 ساعة و50 دقيقة.

28 رمضان: 14 ساعة و51 دقيقة.

29 رمضان: 14 ساعة و54 دقيقة.

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وائل لطفي

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