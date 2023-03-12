الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر يناير وفبراير ومارس

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يستمر اهتمام المواطنين بالبحث عن رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر يناير وفبراير ومارس، حيث يلقى الرابط والخطوات عمليات بحث كبيرة على محرك البحث الشهير "جوجل"، من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة لعام 2023، خاصة بعد الزيادة الجديدة ومع قرب موعد صرف مرتبات شهر مارس الجاري.

تستعرض جريدة “الدستور” في السطور التالية رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر يناير وفبراير ومارس والخطوات الكاملة.

رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر يناير وفبراير ومارس

في هذا السياق، يعرض لكم "الدستور"، رابط استعلام تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: على المستفيد/ة الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg 
الخطوة الثانية:على المستفيد/ة كتابة الرقم القومي.
الخطوة الثالثة: على المستفيد/ة اختيار برنامج تكافل وكرامة.
الخطوة الرابعة: على المستفيد/ة  إدخال الاسم رباعي.
الخطوة الخامسة: على المستفيد/ة تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.
الخطوة السادسة: على المستفيد/ة إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.
وأخيراً الضغط على كلمة "استعلام".

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مارس 2023

مع بداية كل شهر يتساءل عدد كبير من المواطنين عن معاشات تكافل وكرامة، عبر محركات البحث المتواجدة ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الجانب، حددت وزارة التضامن الاجتماعي قيمة معاشات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2023، كالتالي:

• قيمة 60 جنيه شهري، للطفل الأقل من 6 سنوات.
• قيمة 80 جنيه شهري، للطفل في المرحلة الابتدائية.
• قيمة 100 جنيه شهري، وذلك للطفل في المرحلة الإعدادية.
• قيمة 140 جنيه شهري، وذلك للطالب في المرحلة الثانوية.
• قيمة 200 جنيه شهري، وذلك للطالب الجامعي.
• قيمة 500 جنيه شهري، وذلك الأسرة المستفيدة من المعاش.
• قيمة 450 جنيه شهري، وذلك للمسنين من مستفيدي المعاش.
• قيمة 450 جنيه شهري، وذلك للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي المعاش.
• قيمة 350 جنيه شهري، وذلك للأيتام المستفيدين من المعاش.

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تكافل تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2023 استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة محمد حمدى زكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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