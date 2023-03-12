ماريا أسامة لـ«الدستور»: شخصيتي في مسلسل «الصفارة» تشبهني

مسلسلات رمضان 2023

تواصل الفنانة ماريا أسامة، نجمة الموسم الأول من برنامج اختيار المواهب "الدوم" تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “الصفارة” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد أمين والمقرر عرضه ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.

أعربت ماريا، لـ"الدستور"، عن سعاداتها بالمشاركة ضمن أبطال وصناع مسلسل "الصفارة" قائلة إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هى مَن رشحتها للمشاركة في العمل وقام باختيارها مخرج العمل علاء إسماعيل، مشيرة إلى أن "الصفارة" خطوة خاصة وهامة في مشوارها الفني خاصة وأنه سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني بجانب العديد من الأعمال المتميزة التي ستعرض بالتزامن مع عرض المسلسل.

أضافت أنها تظهر بدور مختلف خلال أحداث المسلسل عن الأعمال التي شاركت فيها من قبل، لافتة إلى أن شخصية "كارما" التي تجسدها خلال الأحداث شبهها بشكل كبير فهي شخصية مزاجية لدرجة كبيرة وتحب الضحك والهزار.

وتابعت أن الشخصية التي تظهر بها ليست كوميدية مائة بالمائة، لكن هناك بعض المشاهد التي تعتمد على كوميديا الموقف التي تجمعها بكل من النجم أحمد أمين وطه الدسوقي وهنا تأتي الصعوبة الوقوف أمام نجمان في الكوميديا، خاصة أحمد أمين والذي تعتبر واحدة من جمهوره وكانت تتمنى التعاون معه في عمل فني متنمنية أن ينال دورها إعجاب الجمهور.

وأشارت إلى أنها تواصل في الوقت الحالي تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث المسلسل بقيادة المخرج علاء إسماعيل والتي اشادت به وبمهوبته، مؤكدة أنه أحد المفاجآت لها في هذا العمل:"استاذ علاء اسماعيل كان من المفآجات بالنسية ليا فهو شخص لطيف ويحب الاستماع لوجهات نظر جميع المشاركين في العمل قبل تصوير المشاهد فهو ليس من المخرجين الديكتاتوريين في رأيهم وهذا شئ جيد ويكون في صالح الأعمال الكوميدية بشكل خاص أن يكون للفنان مساحة لوجهة نظره اثناء تأدية الشخصية وهذا يجعل كواليس التصوير مريحة بشكل كبير".

مسلسل الصفارة

اجتماعي كوميدي

مكون من 15 حلقة

أبطال مسلسل الصفارة

أحمد أمين

طه دسوقى

آية سماحة

سامية الطرابلسى

حاتم صلاح

محمد رضوان

محمود البزاوي

إنعام سالوسة

ماريا أسامة

تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح

إخراج علاء إسماعيل

إنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر

تنفيذ الإنتاج شركة أروما.

قنوات عرض المسلسل

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل “الصفارة” حصريا على قناة dmcالفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية خلال شهر رمضان المقبل.