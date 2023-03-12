فيوتشر يهزم أسوان 2-1 ويصعد للمركز الثاني في جدول الدوري الممتاز

استعاد فيوتشر نغمة الانتصارات وهزم أسوان 2-1 في المباراة التي أقيمت باستاد أسوان في الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز ليرتفع رصيد فيوتشر إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني ويتوقف رصيد أسوان عند 25 نقطة .

الشوط الأول جاء سريعا من الفريقين وسيطر فيوتشر على ربع ساعة الأولى ونجح في تسجيل هدف ثم دانت السيطرة لأسوان ووصل لاعبوه لمرمى محمود جنش أكثر من مرة لكنهم لم ينجحوا في إدراك هدف التعادل .

فيوتشر هاجم في البداية بحثا عن هدف مبكر وقبل أن تكتمل الدقيقة الثانية استغل عبد الكبير الوادي خطأ في التمرير من بلال السيد وخطف الكرة وانطلق وراوغ أحمد كاستيلو وسدد بجوارالقائم الأيمن لمرمى عمرو حسام حارس أسوان .

في الدقيقة السابعة مرر محمد رضا كرة عرضية من الجانب الأيمن سددها كريم نيدفيد مباشرة على يمين عمرو حسام مسجلا الهدف الأول لفيوتشر.

وفي الدقيقة 11 مرر محمد رضا الكرة إلى كريم نيدفيد ومنه إلى مروان محسن المنفرد لكن عمرو حسام خرج من مرماه وأبعد الكرة.

بعد مرور ربع ساعة دخل أسوان أجواء المباراة وحاول الوصول لمرمى محمود جنش وتلقى محمد ناجي جدو تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى أنقذها جنش .

وفي الدقيقة 22 مرر بلال السيد كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد مصطفى ميدو برأسه بجوار القائم الأيسر .

في الدقيقة 39 مرر محمد مصطفى ميدو كرة عرضية أبعدها الدفاع ووصلت علي فتحي الذي سددها قوية اصطدمت بجسم باسم علي وأبعدها الدفاع واحتسب الحكم سيد شعبان ثلاث دقائق وقت بدل ضائع كاد خلالها أسوان أن يدرك التعادل عندما مرر بلال السيد كرة عرضية من ركلة ركنية خرج إليها جنش في توقيت خاطىء ولعبها حسام عرفات برأسه لكن الحكم احتسب خطأ لصالح علي الفيل مدافع فيوتشر .

في بداية الشوط الثاني أجرى أيمن الرمادي المدير لفني لأسوان تغييرين بنزول أحمد خالد وديلسون كاموني بدلا من بلال السيد ومحمد ناجي جدو ثم أشرك ماليك إيفونا في الدقيقة 49 بدلا من محمد حمدي زكي وسيطر أسوان على مجريات اللعب لكن دون خطورة وفي الدقيقة 60 دفع الرمادي بمحمد المرسي بدلا من حسام عرفات .

في الدقيقة 67 أجرى علي ماهر المدي الفني لفيوتشرالتغيير الأول بنزول علي زعزع بدلا من كريم نيدفيد وكانت أول فرصة في الشوط الثاني لفيوتشر في الدقيقة 72 عندما مرر محمود مرعي كرة طولية داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع ووصلت إلى عبد الكبير الوادي الذي سددها برأسه بين يدى الحارس عمرو حسام .

في الدقيقة 78 مرر جوزيف جوناثان كرة عرضية قابلها علي زعزع بضربة رأس رائعة على يمين الحارس مسلا هدف فيوتشر الثاني وبعدها بدقيقة سجل ماليك إيفونا هدفا رائعا لأسوان بمجهود فردي رواغ خلاله 4 مدافعين وحارس المرمى.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أطلق أياجوا قذيفة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لتنتهي المباراة بفوز فيوتشر 2-1 .