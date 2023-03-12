ضمن المبادرة الرئاسية.. زراعة 550 شجرة ببنى مزار بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بالطرق الرئيسية والصحراوية ومداخل القرى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ بتكثيف أعمال المبادرة الرئاسية بكافة أنحاء المركز.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أنه في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار والجهود المبذولة في أعمال زراعة الأشجار، وقامت الوحدة المحلية لقرية بني صامت بالتعاون مع إدارة البساتين بالبدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وعلي مدار يومين تم زراعة 550 شجرة بالمثلث الشمالى لنفق الشيخ فضل مع ري تلك الأشجار.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه في إطار زيادة المساحات الخضراء تم التنسيق بين إدارة البساتين وقسم البيئة بالوحدات المحلية بالقيس وبنى على، وشلقام لرى منتزهات شارع العاشر من رمضان ومدخل ابو حرب والبوابة الجنوبية طريق مصر أسوان ، والأشجار والمنتزهات على الطريق الدائري أمام القيس ،و أمام قرية ابشاق وام الساس والاحواض بمدخل قرية ابشاق، وكذلك الأشجار بمحيط قرى شلقام مشيرا إلي أنه تم زراعة أشجار زينة وأخرى مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة فى الوحدات القروية ويتم متابعتها بشكل دوري ،مؤكدا على استمرار الوحدة المحلية في زراعة الأشجار وتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بكافة القري والطرق والأماكن التابعة لمركز ومدينة بني مزار.