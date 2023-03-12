الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنصورة تستقبل وفد هيئة فولبرايت مصر لبحث منح دراسة الماجستير والدكتوراه

الاستقبال
الاستقبال

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، ممثلي هيئة فولبرايت الأمريكية، وهم: دكتور ماجي نصيف المدير التنفيذي لمكتب هيئة فولبرايت مصر، خالد السيد علي ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سارة جلال الدين الطائي مساعد اداري بهيئة فولبرايت مصر، وقد قام بتنسيق الزيارة مكتب العلاقات الدولية.

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 - مناقشة البرامج المتاحة من قبل الهيئة لأعضاء التدريس والإداريين


 كما استقبل الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أعضاء الوفد، حيث تم مناقشة البرامج المتاحة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين التي تقدمها هيئة فولبرايت مصر، التي تهدف إلى تقديم فرص لدراسة الماجستير والدكتوراه، وكذلك أبحاث ما بعد الدكتوراه، ومن المعروف أن منح هيئة فولبرايت تغطي نفقات الإقامة والتأمين الصحي والسفر من وإلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المشاركة في النفقات الدراسية لمنح درجة الماجستير وغيرها.

كما قام الوفد بزيارة مركز الكلي والمسالك البولية، حيث استقبلهم الدكتور محمد غنيم أستاذ جراحة المسالك البولية ورائد زراعة الكلى، حيث قام الوفد بجولة داخل المركز للتعرف على الإمكانيات العلمية والبحثية والطبية والخدمات التي تقدم في مجال طب وجراحة الكلى والمسالك البولية.

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يذكر أن هيئة فولبرايت مصر هي لجنة للتبادل التعليمي والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية بجمهورية مصر العربية، تم إنشاؤها بمقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه لتسهيل وإدارة برنامج للتبادل التعليمي والثقافي بين البلدين.

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شريف خاطر جامعة المنصورة المنصورة هيئة فولبرايت الامريكيه ماجي نصيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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