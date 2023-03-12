موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في الجامعات

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني يتساءل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عن موعد الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي الحالي 2023 وفي الإطار ذاته كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في الجامعات

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها “الدستور” للقراء يقدم في التقرير التالي كل ما يود الطلاب معرفته عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للجامعات.

الخريطة الزمنية للترم الثاني 2023 للجامعات في مصر

وفي سياق متصل حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية و أعلن عنها في وقت سابق أنه يبدأ من 11 فبراير 2023 ويستمر 16 أسبوعًا، ومن المفترض أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 في الجامعات يوم 1 يونيو 2023.

امتحانات الترم الثاني 2023 في الجامعات

وتابع المجلس الأعلى للجامعات أن امتحانات نهاية الترم الثاني 2023 للجامعات تعقد في شهر يونيو 2023، وفقًا للجدول الذي ستعلنه الكليات والمعاهد في مختلف المحافظات.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 في الجامعات

أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات سيكون خلال شهر يونيو المقبل، ويكون ذلك طبقا للوائح العمل المنظمة للكليات، حيث بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير الماضي 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع والتي تنتهي يوم الخميس الموافق 1 يونيو المقبل 2023، كما إن كافة الجامعات منتظمة في أعمالها دون تعطيل أو تغيير في الخريطة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، الدكتور عادل عبد الغفارعلى ضرورة الاستعداد للفصل الدراسي الثاني والالتزام بالخريطة الزمنية، التي أقرها المجلس بشأن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

كما شدد أيضًا على ضرورة التشديد بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للحد من تفشي من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأكد أنه لا يوجد تغيير أو تعديل في الخريطة الزمنية المحدد للعام الحالي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس

من ناحية أخرى حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 بالمدارس الذي يوافق 19 فبراير المقبل، على أن يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 9 يونيو 2023.