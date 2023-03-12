الشوط الأول.. فيوتشر يتقدم على أسوان بهدف كريم نيدفيد

انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان وفيوتشر المقامة باستاد أسوان في الأسبوع الحادي والعشري للدوري الممتاز بتقدم فريق فيوتشر بهدف سجله كريم نيدفيد في الدقيقة السابعة.

الشوط الأول جاء سريعا من الفريقين وسيطر فيوتشر على ربع ساعة الأولى ونجح في تسجيل هدف ثم دانت السيطرة لأسوان ووصل لاعبوه لمرمى محمود جنش أكثر من مرة لكنهم لم ينجحوا في إحراز هدف التعادل.

فيوتشر هاجم في البداية بحثا عن هدف مبكر وقبل أن تكتمل الدقيقة الثانية استغل عبد الكبير الوادي خطأ في التمرير من بلال السيد وخطف الكرة وانطلق وراوغ أحمد كاستيلو وسدد بجوار القائم الأيمن لمرمى عمرو حسام حارس أسوان.

في الدقيقة السابعة مرر محمد رضا كرة عرضية من الجانب الأيمن سددها كريم نيدفيد مباشرة على يمين عمرو حسام مسجلا الهدف الأول لفيوتشر.. وفي الدقيقة 11 مرر محمد رضا الكرة إلى كريم نيدفيد، ومنه إلى مروان محسن المنفرد لكن عمرو حسام خرج من مرماه وأبعد الكرة.

بعد مرور ربع ساعة دخل أسوان أجواء المباراة وحاول الوصول لمرمى محمود جنش وتلقى محمد ناجي جدو تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى أنقذها جنش.. وفي الدقيقة 22 مرر بلال السيد كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد مصطفى ميدو برأسه بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 39 مرر محمد مصطفى ميدو كرة عرضية أبعدها الدفاع ووصلت علي فتحي الذي سددها قوية اصطدمت بجسم باسم علي وأبعدها الدفاع واحتسب الحكم سيد شعبان ثلاث دقائق وقت بدل ضائع كاد خلالها أسوان أن يدرك التعادل عندما مرر بلال السيد كرة عرضية من ركلة ركنية خرج إليها جنش في توقيت خاطئ ولعبها حسام عرفات برأسه، لكن الحكم احتسب خطأ لصالح علي الفيل مدافع فيوتشر.