الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 10.5 طن مخلل فاسدة في حملة تفتيشية بالغربية

مخلل فاسد
مخلل فاسد

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالاشتراك مع مباحث التموين  بمحافظة الغربية، ومجلس مدينة السنطة وتموين السنطة حملة مكبرة لضبط الأغذية غير الصالحة حيث تم ضبط 10 أطنان و500 كيلو مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بمحافظة الغربية.

جاء ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق

 وتمكنت الجهود من ضبط 10 أطنان و500 كيلو جرام مخلل فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، قبل طرحه في الأسواق لشهر رمضان والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ضبط قانون أطنان انجليزي مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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ضبط 10.5 طن مخلل فاسدة في حملة تفتيشية بالغربية

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