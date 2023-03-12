الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. كواليس مشاهد أحمد السعدني وحنان مطاوع في «سره الباتع»

سره الباتع
سره الباتع

يواصل صناع مسلسل “سره الباتع” تصوير مشاهد العمل بشكل يومي، بقيادة المخرج خالد يوسف، استعدادًا لعرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2023 المقبل.

سره الباتع.. كواليس مسلسلات رمضان 2023

وشارك “خالد” صور كواليس مشاهد الفنان أحمد السعدني والفنانة حنان مطاوع داخل الديكور الريفي، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

مسلسلات رمضان 2023
مسلسلات رمضان 2023
مسلسلات رمضان 2023
مسلسلات رمضان 2023
مسلسلات رمضان 2023

وكان قد نشر المخرج خالد يوسف عددًا من الصور من كواليس تصوير مسلسل "سره الباتع" المقرر عرضه في دراما رمضان 2023، وجمعت تلك المشاهد بين الفنان أحمد فهمي والفنانة ريم مصطفى، فضلاً عن مشاهد أخرى للريف أثناء الحملة الفرنسية.

قصة مسلسل سره الباتع في رمضان 2023

والعمل عبارة عن دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

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بوسترات مسلسلات رمضان 2023 تشعل المنافسة بين النجوم

وكان قد نشر المخرج خالد يوسف عددًا من الصور من كواليس تصوير مسلسل "سره الباتع" المقرر عرضه في دراما رمضان 2023، وجمعت تلك المشاهد بين الفنان أحمد فهمي والفنانة ريم مصطفى، فضلاً عن مشاهد أخرى للريف أثناء الحملة الفرنسية.

والعمل عبارة عن دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلاً وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في بطولة مسلسل "سره الباتع" أيضًا أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

الكويتية الفنانة ريم مصطفى الفنان احمد السعدني الفنان أحمد فهمي الكويت مسلسلات رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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