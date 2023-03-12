مسلسلات رمضان 2023.. كواليس ظهور أحمد السقا فى الجزء السابع من الكبير أوى

يظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف خلال حلقتين من الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوى» للنجم أحمد مكي، الذي يشارك به في سباق مسلسلات رمضان 2023.

مسلسلات رمضان 2023

وعلم «الدستور» أن الفنان أحمد السقا كان قد صور دوره في العمل منذ فترة.

وشهدت كواليس الحلقة حالة من البهجة والمرح بين مكى والسقا الذي يظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث مسلسل «الكبير أوي 7»، حيث تم التصوير في مزرعة الخيل الخاصة بالسقا.

الكبير اوى .. مسلسلات رمضان 2023

وكشف البرومو الدعائي لمسلسل «الكبير أوى» الجزء السابع، عن عدد من ضيوف الشرف، ومنهم: أحمد السقا ونور اللبنانية، ومن المقرر أن تشهد الحلقات ظهور عدد من نجوم الكرة.

وحقق البرومو الخاص بالمسلسل والأغنية الدعائية له نجاحا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوى 7

ومن المنتظر أن يحظى العمل بنسبة مشاهدة مرتفعة خلال شهر رمضان 2023، حيث سيتم عرضه بشكل حصري عبر شبكة قنوات ON، ومن المقرر أن يحظى العمل بتوقيت عرض متميز عقب أذان المغرب نظرا لارتفاع نسبة مشاهدة العمل وتحقيقه نجاحا جماهيريا كبيرا بموسمه السادس، الذى عرض فى شهر رمضان من العام الماضى.

ويواصل المخرج أحمد الجندي تصوير الحلقات المتبقية من الجزء السابع من المسلسل في الديكور الرئيسي للعمل بدوار الكبير وقرية المزاريطة التي تشهد جميع أحداث مسلسل «الكبير أوي 7»، حيث يتم التصوير حاليا بفيلا الفنان أشرف عبدالباقي بالظهير الصحراوي بالجيزة، وهو الديكور الذي يشهد بناء قرية كاملة إضافة إلى دوار الكبير.

وأوشك أحمد الجندي على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع تصوير الجزء المتبقي من الأحداث، رغبة منه في الانتهاء من أكبر قدر من الحلقات قبل حلول شهر رمضان.

تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوى الجزء 7

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل «الكبير أوى» بعد مرور سنة من زواج «الكبير» من «مربوحة»، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك «مربوحة» في «الكبير»، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

ويرتب «الكبير» لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها «الكبير» ويكاد أن يطلقها، لكن «جونى» يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى «جميلة» وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، بينما يحاول "جوني" البحث عن ذاته، والعمل "لايف كوتش" المزاريطة، بمساعدة «هجرس»، فيما يواصل «حزلقوم» مغامراته واستثمار أمواله في عدد من المشروعات ويفتتح ناديا رياضيا كبيرا بالمزاريطة ويترأسه، وتشهد الحلقات ظهور عدد كبير من نجوم الكرة للعمل بنادي المزاريطة الرياضي.

"الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.