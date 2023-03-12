الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكهرباء» توقع عقدًا لتوسيع محطة محولات شرق مطروح

الكهرباء ووفد شركة
الكهرباء ووفد شركة مدكور

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة مدكور للمشرعات لتوسيع محطة محولات شرق مطروح بمهمات جهدي 500/220 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز (GIS) سعـة (2×750 +2× 175) ميجا فولت أمبير بنظام تسليم مفتاح.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 1,6مليار جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل لـ18 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

يأتي هذا التوقيع في إطار استمرار جهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية. 

ويهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالي وتوفير التغذية الكهربية للأحمال المطلوبة من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

الكهرباء مدكور عقد محطة محولات الساحل الشمالى مطروح

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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