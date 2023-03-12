«الكهرباء» توقع عقدًا لتوسيع محطة محولات شرق مطروح

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة مدكور للمشرعات لتوسيع محطة محولات شرق مطروح بمهمات جهدي 500/220 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز (GIS) سعـة (2×750 +2× 175) ميجا فولت أمبير بنظام تسليم مفتاح.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 1,6مليار جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل لـ18 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

يأتي هذا التوقيع في إطار استمرار جهود الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.

ويهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالي وتوفير التغذية الكهربية للأحمال المطلوبة من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.