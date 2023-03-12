الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«المسئولية المجتمعية للشباب.. الوعي والانتماء» ندوة بجامعة الفيوم

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات ندوة تحت عنوان (المسئولية المجتمعية للشباب.. الوعي والانتماء) والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

 استضافت الندوة الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر الشريف، واحامد محمود السيد، من الهيئة الوطنية للإعلام.

في مستهل كلمته أكد محمد فاروق أن الأدوار المجتمعية تجعلنا نشعر بأهمية المسئولية المجتمعية كل في مكانه، مشيرًا إلى أن هذه المسئولية تعد لزاماََ في كافة أمور حياتنا.

كما أعرب عن أمانيه وتطلعاته بأن نرى جميعًا بلادنا وشبابنا في أحسن حال، وأن تكون بلدنا الحبيب مصر في مصاف الدول المتقدمة، وهذا لن يتأتى إلا بأن يبدأ كل فردٍ بنفسه في الشعور بالمسئولية تجاه وطنه.

تمكين الشباب

وصرح عاصم العيسوي بأن المسئولية تعد من الأشياء الضرورية التي يجب أن يتحلى بها كل فرد، حتى يزيد انتماوه وولاؤه للمكان الذي يعمل به.

كما أكد ضرورة تمكين الشباب في كل المجالات، وتوفير منافذ مختلفة لعرض طاقاتهم ومبادراتهم كقوة بناءة تعمل على تنمية المجتمع في جميع نواحي الحياة.

كما تحدث عصام الروبي عن أهمية العلم والعمل وحب الأوطان، وأشار إلى مكانة مصر في القرآن الكريم، وأنها تحتل مكانة مرموقة في العالم العربي والإسلامي، مسترشدًا بآيات من الذكر الحكيم والسنن النبوية وقصص الأنبياء.

وقام حامد محمود بشرح دور الإعلام في تعزيز الانتماء للوطن، وأيضًا نشر الوعي للمواطنين بضرورة التصدي للشائعات ومحاربة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

وفي ختام الندوة قام  محمد فاروق، و عاصم العيسوي بتكريم الضيوف وإهدائهم درع جامعة الفيوم.

جانب من الندوة

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المسئولية المجتمعية للشباب الوعي والانتماء ندوة بجامعة الفيوم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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