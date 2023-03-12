الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إغلاق بنك «سيليكون فالي».. أكبر إفلاس مصرفي منذ أزمة 2008 (فيديو)

بنك «سيليكون فالي»
بنك «سيليكون فالي»

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا عن إغلاق بنك "سيليكون فالي" أكبر إفلاس مصرفي منذ أزمة 2008.

وأعلنت المؤسسة الأمريكية لتأمين الودائع عن إفلاس بنك "سيليكون فالي"، وسط توقعات بإعادة فتح المؤسسة لكن باسم جديد.

وتبلغ أصول بنك "سيليكون فالي" لـ 209 مليارات دولار، لكنه لم يعد قادرًا على التعامل مع عمليات السحب الهائلة لعملائه خاصة شركات التكنولوجيا، ولم تنجح محاولاته الأخيرة لجمع أموال جديدة، فكان الانهيار المفاجئ.

وخسر البنك، 1.8 مليار دولار في يوم واحد، كما تم وضع خطة لجمع مليارين و250 مليون دولار من زيادة رأس المال للبنك، لدعم مركزه المالي.

وفي أعقاب تلك الرسالة، شهد البنك موجة عاتية من عمليات سحب المودعين والمستثمرين لأموالهم بلغت قيمتها في يومًا واحد فقط 42 مليار دولار، وتسببت عمليات السحب في عجز على سداد التزاماته.

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