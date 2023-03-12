الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023.. تفاصيل

امتحانات
امتحانات

يبحث العديد من طلاب التعليم الفنى عن رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023 حيث كثر البحث من الطلاب قبل امتحانات الدبلومات الفنية عن رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023 وهى شرط لدخول امتحانات أخر العام.

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023

فى هذا السياق، ترصد الدستور خلال السطور المقبلة كافة التفاصيل عن رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023 وكيفية التسجيل فى الاستمارة. 

وقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر الموقع الرسمى لها على الأنترنت أن  تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الإمتحان متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية: الصف الثالث الثانوى وشهادات التعليم الفنى والصف الثالث الإعدادى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رسالتها للطلاب: لكى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسى.

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الرابط وهو https://moe-register.emis.gov.eg/

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن خطوات تسجيل الاستمارة وهو كالتالى: 

- أولًا يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات

.- ثم اضغط على تسجيل الدخول.

- قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور.

- في حالة عدم وجود بريد إلكتروني خاص بالطالب، اضغط على أيقونة انشاء البريد الإلكتروني المدرسي، واتبع الخطوات للحصول عليه.

- اضغط على أيقونة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لإتمام شهادات التعليم الفني.

- قم بإدخال الرقم السري وتاريخ الميلاد.

- تظهر أمامك استمارة الشهادات الفنية.

- ادخل كافة البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل صورة الطالب وبيانات المواد والشعبة.

- بعد التأكد من صحة البيانات، احفظ الاستمارة كملف «PDF» لطباعتها وتقديمها لإدارة المدرسة مع الأوراق المطلوبة.

استمارة الدبلومات الفنية 2023 استمارة الدبلومات الفنية استمارة الدبلومات التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم استمارات استمارة الدبلومات الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

19 مارس.. الحكم على مرتضى منصور فى سب وقذف ممدوح عباس

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد

حسم مستقبله.. الزمالك ينهى الجدل بشأن استمرار فيريرا

مايا مرسى: توفير سوق عمل جاذبة للمرأة ضرورة.. ونتطلع لقانون يهتم بتكافؤ الفرص

غدًا.. الحكم على متهم فى قضية «خلية الزيتون»

ضبط 10.5 طن مخلل فاسدة في حملة تفتيشية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟