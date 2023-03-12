رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023.. تفاصيل

يبحث العديد من طلاب التعليم الفنى عن رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023 حيث كثر البحث من الطلاب قبل امتحانات الدبلومات الفنية عن رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023 وهى شرط لدخول امتحانات أخر العام.

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023

فى هذا السياق، ترصد الدستور خلال السطور المقبلة كافة التفاصيل عن رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023 وكيفية التسجيل فى الاستمارة.

وقد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر الموقع الرسمى لها على الأنترنت أن تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الإمتحان متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية: الصف الثالث الثانوى وشهادات التعليم الفنى والصف الثالث الإعدادى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى رسالتها للطلاب: لكى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسى.

رابط استمارة الدبلومات الفنية 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الرابط وهو https://moe-register.emis.gov.eg/

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن خطوات تسجيل الاستمارة وهو كالتالى:

- أولًا يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات

.- ثم اضغط على تسجيل الدخول.

- قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور.

- في حالة عدم وجود بريد إلكتروني خاص بالطالب، اضغط على أيقونة انشاء البريد الإلكتروني المدرسي، واتبع الخطوات للحصول عليه.

- اضغط على أيقونة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لإتمام شهادات التعليم الفني.

- قم بإدخال الرقم السري وتاريخ الميلاد.

- تظهر أمامك استمارة الشهادات الفنية.

- ادخل كافة البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل صورة الطالب وبيانات المواد والشعبة.

- بعد التأكد من صحة البيانات، احفظ الاستمارة كملف «PDF» لطباعتها وتقديمها لإدارة المدرسة مع الأوراق المطلوبة.