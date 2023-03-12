محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يدشنان فعاليات الأسبوع البيئى الخامس عشر 

دشن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات الأسبوع البيئى الخامس عشر، الذى ينظمه قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة في الفترة من 11 إلى 16 مارس الجارى، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الجامعة بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والنائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، وعدد من نواب رئيس الجامعة الحاليين والسابقين وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من وكلاء الوزارة، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص الداعمة والراعية للأسبوع البيئى، بالإضافة إلى حضور كبير من طلاب وطالبات الجامعة.



أكد محافظ قنا، أن حماية البيئة مسئولية مجتمعية، فالمستقبل مرهون بمدى قدرتنا على الحفاظ على بيئتنا نظيفة وآمنة، ولذلك فحماية البيئة تأتى على رأس أولويات الدولة للحد من التلوث والحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية وتنميتها للأجيال القادمة، موجها التحية لجامعة جنوب الوادي لدورها في تنمية الوعي البيئي من خلال مختلف الفعاليات التي تقوم بتنظيمها بمشاركة الطلاب.



وأضاف "الداودى"، أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، ففى مارس 2021 وقعت مصر اتفاقية لبدء دراسات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، وذلك اتصالًا بالتوجه العالمي للحد من انبعاثات الكربون، وتخفيف آثار تغير المناخ، تلاها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في نوفمبر من نفس العام بهدف التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.

وتابع كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" على مستوى الجمهورية، لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، والحفاظ على جودة ونقاء الهواء وكذلك إطلاق البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء "نوفي"، فضلًا عن تنظيم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 فى نوفمبر من العام الماضى بمشاركة وحضور أكثر من 100 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، بهدف وضع الأُطر والسياسات التي تضمن الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

من جانبه أكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة حريصة على تنظيم الأسبوع البيئى بصفة دورية تماشيًا مع السياسة العامة للدولة نحو الحفاظ على البيئة والمجتمع، وذلك من خلال نشر الوعى المجتمعى والتحديات المحلية والإقليمية والدولية وتنمية الوعى لدى طلاب ومنتسبى الجامعة فى الحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحيط، مشيرًا إلى أن الأسبوع البيئي يهدف إلى دعم دور الجامعة فى توظيف طاقات الطلاب فى مجال العمل التطوعى لخدمة المجتمع والبيئة، وتنمية الوعى البيئى لديهم وتنمية روح التعاون والتكامل بينهم ومع المجتمع المدني.

كما استعرض "غرباوي" جهود وخدمات الجامعة في مجال خدمة المجتمع، وهو ما ساهم في حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في هذا المجال من خلال تسيير القوافل الطبية، وتنظيم الندوات التوعوية المتنوعة، وتقديم المساعدات المختلفة.



وأضاف غرباوى، أن الدولة تقوم بعملية تنمية شاملة، من خلال مبادرة حياة كريمة بهدف تنمية قرى الريف المصرى وتوفير كل الخدمات بها، فضلا عن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة لطلاب الجامعة، وحث "غرباوي" الطلاب على ضرورة الوعي بالأحداث المحيطة وإدراك خطورة حروب الجيل الرابع التى تسعى إلى هدم الدول من خلال استهداف الشباب، داعيًا إياهم بضرورة الوقوف خلف قيادتنا السياسية ودعم جهود مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة الأخطار المحيطة بنا، لافتا إلى أن فعاليات الأسبوع البيئى الخامس عشر تشمل "زراعة 2300 شجرة- ندوات- معارض متنوعة- زيارات ورحلات- سوق خيرى- قوافل طبية - حملات تبرع بالدم - مارثون رياضى".

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلى حول تاريخ تنظيم الجامعة للأسبوع البيئى والفعاليات المختلفة التى يتم تنفيذها خلال هذا الأسبوع، وعقب ذلك قام "الداودى" و"غرباوى" بتسليم عدد من الدروع التذكارية لممثلى المؤسسات الداعمة لتنظيم الأسبوع البيئى تقديرا لجهودهم المبذولة، كما قدم رئيس جامعة جنوب الوادى درع الجامعة لمحافظ قنا.



وعلى هامش الأسبوع البيئى الخامس عشر قام محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى بافتتاح معرض الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والذي ضم عددا من المنتجات المتنوعة ومعرض إبداعات طلاب جامعة جنوب الوادي، والذى ضم عددا من اللوحات الفنية والمنحوتات الفرعونية.