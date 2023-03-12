الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل عصابة تسرق السيدات فى السيدة زينب للمحاكمة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة متهمين بتكوين تشكيل عصابي للسرقة بأسلوب الخطف، وخطفهم حقيبة سيدة، إلى المحاكمة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما، لارتكابهما واقعة سرقة إحدى السيدات حال سيرها مترجلة بدائرة قسم شرطة البساتين وخطف حقيبة اليد خاصتها بداخلها، هاتف محمول، مبلغ مالي، مشغولات ذهبية وتم إعادة المسروقات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

المحاكمة أسلوب الخطف سرقة تشكيل ا عصابي ا

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سلامًا على الشهداء

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النيابة تحيل عصابة تسرق السيدات فى السيدة زينب للمحاكمة

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