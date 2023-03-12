الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحرى عن أجنبى متهم بالاتجار فى العملة بالمعادى

حبس
حبس

أمرت نيابة المعادى، بحجز شخص يحمل جنسية أجنبية، 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية، حال تواجده بالشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته جهاز "لاب توب"، 3 هواتف محمولة، مبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية، 5 جوازات سفر لأشخاص مختلفة.

بمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المعادي جنسية اجنبية التحريات الاتجار النقد الأجنبي قسم شرطة المعادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

تحرير 62 قضية غش تجارى خلال حملة بأسواق الجيزة

النيابة تحيل عصابة تسرق السيدات فى السيدة زينب للمحاكمة

وفاة موظف إثر انقلاب سيارة على الطريق الأبيض فى الجيزة

توقيف 100 شخص في إيران بسبب عمليات تسمم واسعة في المدارس

بوسترات مسلسلات رمضان 2023 تشعل المنافسة بين النجوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات