التحرى عن أجنبى متهم بالاتجار فى العملة بالمعادى

أمرت نيابة المعادى، بحجز شخص يحمل جنسية أجنبية، 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية، حال تواجده بالشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته جهاز "لاب توب"، 3 هواتف محمولة، مبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية، 5 جوازات سفر لأشخاص مختلفة.

بمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.