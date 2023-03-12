الأحد 12 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية حصاد طلاب عين شمس فى بطولة الكونغ فو والأرجوميتر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستمر مشاركة منتخبات جامعة عين شمس فى مختلف الرياضات بفعاليات بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ٥٠ فى عدد من الألعاب الرياضية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما تستمر منتخبات الجامعة في حصاد الميداليات والمراكز الأول حيث 
شارك أبناء الجامعة فى منافسات  لعبة "الكونغ فو" والتي أقيمت بجامعة القاهرة على مدار يومين.

وفى "الأساليب" حصل الطالب إبراهيم عمرو ابراهيم على المركز الأول والميدالية الذهبية فى "أسلوب الجنوبى"ـ كما حصلت الطالبة سارة صلاح محمد على المركز الأول والميدالية الذهبية فى "أسلوب التأيجي"

وحصل الطالب مروان محمد بدر الدين على المركز الأول والميدالية الذهبية فى "اسلوب الرمح" وأخيراً حصل الطالب هشام محمد يحيى على المركز الثاني والميدالية الفضية فى " اسلوب سيف طويل"

وثانياً الساندا"حصلت الطالبة سهيله سليم علي على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ميزان 75 ك وحصلت الطالبة بسنت طارق محمد على المركز الثاني والميدالية الفضية فى ميزان 48 ك وحصلت الطالبة كرستين مجدي عوض الله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى ميزان 48ك

كما شارك أبناء الجامعة فى لعبة "الارجوميتر" والتى أقيمت في الجامعة الأمريكيةو حصلت الطالبة رنا ناصر محمود  على  حصلت الطالبة رنا ناصر محمود  على المركز الثالث والميدالية البرونزية البرونزيه سباق 1000م.

وذلك تحت إشراف  أ.د تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة  للأنشطة الطلابية لشئون التعليم و الطلاب وأ.ريهام محمد العطيفي القائم بتسيير  أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و أ.محمد شرقاوي القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب و أ. محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي وإشراف أ. فاطمة خليفة.

التعليم والطلاب الألعاب الرياضية الأساليب الجامعات المصرية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الجنوب الدكتور محمود المتيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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