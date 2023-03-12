الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عمرها 2700 عام.. «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تعيد قطعة أثرية إلى العراق

قطعة أثرية
قطعة أثرية

كشفت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد،  عن تفاصيل استرداد العراق قطعة أثرية مهمة من الولايات المتحدة، ويعود تاريخ هذه القطعة إلى 2700 عام، ويعتقد أنها سرقت خلال الأوضاع الأمنية المضطربة في العراق في 2003، حيث تم عرضها في متحف كارلوس في جامعة إيموري في أتلانتا.

وقالت التميمي، إنه في عامي 2020 و2021 أعادت الولايات المتحدة الأمريكية 700 قطعة أثرية على الأقل إلى 14 دولة ليس للعراق فقط وإنما لعدة دول أخرى أيضًا.

- القطعة نُهبت من المتحف العراقي

وأوضحت أن "هذه القطعة مصنوعة من العاج المجسم لأبوالهول وهي أيضًا مزينة، وتم تعرضها في أتلانتا، فيما كشف العلماء عن أن هذه القطعة نُهبت من المتحف العراقي في بغداد عام 2003، ويعتقدون خلال التحقيقات أنها أول قطعة مسروقة من بغداد ولها أهمية كبيرة في البلاد يتم العثور عليها في المتحف الأمريكي".

وأكدت "أن العلماء يعتقدون أن المتحف الذي وجدت فيه اشترى القطعة الأثرية عام 2006 بناءً على معلومات غير معلومة، وتعود أهمية تلك القطعة لرمزيتها لحقبة زمنية مفقودة من التاريخ العراقي، وكذلك يظهر التطور التي كانت تعيش فيه الحضارات العراقية كونها تشكل نقلة نوعية لأنها قطعة قديمة ولها مكانتها وحضارتها مما تشكل أهمية كبيرة للعراقيين لتكون مقصدًا سياحيًا كبيرًا في البلاد".

 - توقيع عدة اتفاقات دولية لإعادة الآثار

واختتمت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، "أنه منذ فترة طويلة من الزمن يبحث العراق عن آثاره المهربة وكذلك وقع عدة اتفاقات دولية لإعادة الآثار التي نُهبت في 2003، وعلى أساس ذلك استرجع العراق الآلاف من القطع الأثرية وما زال يبحث عن قطع أخرى، حتى في منتدى الحضارات العريقة الذي استضافه العراق في العاصمة بغداد أعلن فيه وزير الخارجية العراقي عن إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة".

 

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