فوكس نيوز: الأمريكيون منقسمون حول ترشح بايدن لانتخابات 2024

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إن الأمريكيين مازالوا منقسمين حول ترشيح وانتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات 2024، أو رفضه تماما.

وأوضح تقرير فوكس نيوز، أن الأمريكيين انقسموا بشأن تقديم الحزب الديمقراطي مرشح آخر لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 بخلاف بايدن.

ومن جانبه قال أنتوني، من واشنطن العاصمة ، لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد أن بايدن يقوم بعمل جيد لكن الكثير من الناس يشككون في قدرته على القيام بعمله".

فيما قال جون نابولي من ولاية فلوريدا، إن بايدن قام بايدن بعمل فظيع، ولكن لم يسمع عن أي مرشح آخر قادر على معارضته، فيما قال رجل آخر "إن بايدن أفضل بعشر مرات من دونالد ترامب على الإطلاق".

- معارضون لبايدن

يأتي هذا بينما قال جيروي، من واشنطن العاصمة، "لا أستطيع أن أقول أن جو بايدن كان يقوم بعمل رائع وأود أن أرى بعض الدماء الجديدة وبعض الأفكار الجديدة القادمة للحزب الديمقراطي".

ووافقه داني ، أحد سكان العاصمة ، على ذلك، قال: “لا أعتقد أنه يقوم بعمل جيد ولكن لابد من التغيير”.

وقال أنطونيو لشبكة فوكس نيوز: "أود أن أرى شخصًا آخر، لكن يجب أن يكون شخصًا جديرًا ، لأنه يبدو أننا قد نواجه ترامب مرة أخرى."

وقال مواطن أمريكي آخر لفوكس نيوز "لا أعرف لماذا لا يتقدم المزيد من الديمقراطيين للترشح لانتخابات 2024."

- الموازنة الجديدة ستخفض العجز بأمريكا بمقدار 3 تريليونات دولار



وفي أحدث خطواته لجذب الناخبين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مشروع الموازنة الجديد للولايات المتحدة سيبلغ 6.9 تريليون دولار، ما سيعمل على تقليل العجز ورفع الضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة، مع توضيح رؤية سياسية لا يُتوقع أن تكتسب زخمًا في الكونجرس، ولكنها بداية افتتاحية في محادثات الإنفاق مع الجمهوريين.

وتدعو خطة ميزانية بايدن للسنة المالية 2024، التي صدرت إلى زيادة حيث تتجاوز الموازنة 6.4 تريليون دولار التي يتوقع البيت الأبيض أن تنفقها الحكومة الفيدرالية هذه السنة المالية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.