الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وإنبى مساء اليوم

استعدادات أمنية
استعدادات أمنية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وإنبى في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

وشكلت الأجهزة الأمنية وأطقم المجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وأتوبيسات اللاعبين.

وتنقل قناة "أون تايم سبورتس" مباراة الزمالك وإنبي بالدوري المصري، فى وجود استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وانطلقت النسخة الـ64 من منافسات الدوري المصري الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

مسابقة الدوري استاد القاهرة الدولى مباراة الزمالك وإنبي الزمالك انبى اون تايم سبورتس

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سلامًا على الشهداء

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