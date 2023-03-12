الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 5 قتلوا شابا وشرعوا في قتل شقيقيه إلى الجنايات

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة، اليوم الأحد، 5 متهمين بقتل شاب والشروع في قتل شقيقيه بسبب خلافات بينهم بمنطقة المرج إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة 5 أشخاص لأنهم في يوم ٤/٨ /٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة المتهمين وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته قتلوا المجني عليه "علاء الدين. ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منه قتلا لخلافات استعرت بينهم.

وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وما أن ظهروا به حتى أطلق أحدهم أعيرة نارية صوب سالف الذكر حال تواجد الباقيين معه على مسرح الواقعة للشد من أزره قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت بها جناية أخرى إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهم "محمد. ع"، "صلاح الدين ع"، "رضا. م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منهم قتلا لخلافات استعرت بينهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم فأحدثوا إصابة المجني عليه الأول الموصوفة بالتقرير الطبي وحادت باقي الأعيرة عن أهدافها المقصودة محدثة إصابة المجني عليهم "محمد. ا"، "محمود. ا".

كما حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها،و طلقات نارية.

إحالة 5 أشخاص قتل شاب شقيقيه المرج المحاكمة الجنائية

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سلامًا على الشهداء

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