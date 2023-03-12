الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الاخبارية» ترصد الغضب الشعبي ضد حكومة اليونان بسبب حادث تصادم قطارين (فيديو)

جانب من مظاهرات اليونانيين
جانب من مظاهرات اليونانيين ضد حكومتهم

رصد عبد الستار بركات مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، تفاصيل الغضب الشعبي ضد الحكومة بسبب حادث تصادم القطارين في اليونان، حيث تسبب في ارتفاع عدد الضحايا إلى 57، بسبب التصادم بسرعة عالية بقطار شحن قادم من شمال البلاد من بينهم العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة.

وقال إن الحادث مأساوي للغاية تسبب في وفاة العديد من طلاب وصغار السن وراح ضحيته حتى الآن 57 قتيلا، مشيرا إلى أن الحكومة بعد التظاهرات التي ما زالت مستمرة حتى اليوم أعلنت عن 11 اجراء لدعم أقارب ضحايا ومصابي الحادث على النحو التالي:-

  1. دعم أقارب ضحايا ومصابي الحادث وصرف معاشات خاصة لأقارب الضحايا الذين أصيبوا بنسبة أكثر من 50% بكون لديهم اعاقة
  2. صرف معاش لكل متوفي للزوج والابناء وفي حالة عدم وجود زوج أو أبناء يتم توزيعه على الوالدين الأب والأم
  3. صرف معاشات خاصة لأقارب الضحايا والذين أصيبوا بنسبة أكثر من 50% ولديهم إعاقة
  4. تشطب ديون الضرائب او القروض الخاصة والعقارية على كل الضحايا والمصابين بنسبة بأكثر من 50%
  5. شطب الديون الضرائب والقروض الخاصة والعقارية على كل الضحايا والمصابين بأكثر من 50%
  6. حق التعيين في القطاع العام لكل فرد في الاسرة
  7. نقل الطلاب من الكليات البعيدة في الأقاليم للمنطقة التابعين لها لعدم تحمل تكاليف السفر
  8. زيادة النقاط الإضافية بالثانوية العامة
  9. تسريع الإجراءات القضائية
  10. إعطاء الأولوية لأقارب الضحايا بالسكن الجامعي
  11. دعم نفسي لأسر الضحايا

وتشهد اليونان إضرابات ومظاهرات عارمة بعد كارثة القطار تكريمًا لضحايا حادث اصطدام القطارين، فيما أعلنت الحكومة الحداد الوطني الرسمي لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب الحادث الذي وُصف بأنه الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

قناة القاهرة الإخبارية تصادم القطارين في اليونان أثينا اليونان معاشات خاصة

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سلامًا على الشهداء

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