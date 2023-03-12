على نغمات «جيت أكحلها عميت».. ساندى تشعل إنستجرام بوصلة رقص

شاركت الفنانة ساندي الجمهور والمتابعين مقطع فيديو لها أثناء تدريبها على الرقص الشرقي، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ساندي في مقطع الفيديو رفقة مدربها، وهي تؤدي بعض الحركات الاستعراضية خلال تدريبها، وذلك على نغمات أغنية "جيت أكحلها عميت".

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من جمهورها، ومتابعيها، ومن بين المشاهير، كانت الفنانة مي سليم، التي أبدت إعجابها بآخر ظهور للفنانة ساندي، وجاءت التعليقات معبرة عن ذلك.

كواليس فيلم "تاج"

وكشفت الفنانة ساندي عن كواليس فيلم "تاج" الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني، مشيرة إلى أن التعاون مع تامر حسني لطيف للغاية وأنه يدعمها بشكل كبير.

وأضافت ساندي خلال لقائها ببرنامج "The Insider": تامر لما يلاقيني قلقانة بيفضل يهديني وأحيانًا بيديني الريأكشن بتاعي اللي أعمله عشان أركز وأطلع الإحساس مظبوط، الفيلم نقلة كبيرة في السينما وتامر تعب جدًا فيه هو كأنه فيلم غربي وكل حاجة معمولة بشكل حلو".

وتابعت: "بكون حافظة المشهد بس أول ما أشوف تامر بيضحكني وبدل ما أقول الجملة بتاعتي أقول الجملة بتاعته، وبنرجع نعيد من الأول وبيفضل يرمي إفيهات".

كما كشفت ساندي عن أن تامر حسني أخبرها بقصة فيلم "تاج" منذ فترة طويلة تقارب سنة ونصف السنة، ولم تتوقع أن يختارها بطلة في العمل قائلة: "تامر حسني حكى لي قصة الفيلم من سنة ونص، وهو دايمًا بيقول إنه متأثر بعبدالحليم حافظ ومايكل جاكسون وسوبر مان، بعدين عمل فيلم «بحبك» الأول، وبعد فترة اتقابلنا في فرح أحمد عصام واتكلمنا تاني وطلب مني أعدي عليه وقت التصوير رُحت وحكالي الفيلم تاني وقالي أنتي معانا، وبعدها كلم المخرجة سارة وفيق وقالها وهي رحبت بيا جدًا".