الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 26

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد بارد ليلًا على غالبية الأنحاء.

ويتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط على غالبية الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب وعلى شمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 29

العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 29

6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 29

بنها الصغرى 15 والعظمى 29

دمنهور الصغرى 14 والعظمى 28

وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 28

كفرالشيخ الصغرى 16 والعظمى 29

المنصورة الصغرى 16  والعظمى 29

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 28

شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 28

طنطا الصغرى 15 والعظمى 28

دمياط الصغرى 14 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 30

السويس الصغرى 14 والعظمى 28

العريش الصغرى 14 والعظمى 28

رفح الصغرى 14 والعظمى 28

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 26

نخل الصغرى 4 العظمى 27

سانت كاترين الصغرى 6 والعظمى 22

الطور الصغرى 14 والعظمى 26

طابا الصغرى 14 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 23

العلمين الجديدة الصغرى 13 والعظمى 23

مطروح الصغرى 12 والعظمى 21

السلوم الصغرى 10 والعظمى 24

سيوة الصغرى 12 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 16 والعظمى 30

مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 29

شلاتين الصغرى 15 والعظمى 30

حلايب الصغرى 16 والعظمى 27

أبورماد الصغرى 16 والعظمى 29

رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 29

الفيوم الصغرى 11 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 29

المنيا الصغرى 11 والعظمى 29

أسيوط الصغرى 12 والعظمى 29

سوهاج الصغرى 13 والعظمى 29

قنا الصغرى 13 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 30

أسوان الصغرى 14 والعظمى 30

الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 30

أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس طقس

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