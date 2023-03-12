الأحد 12 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

باريس سان جيرمان ينتزع فوزًا صعبًا على بريست فى الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وبريست

انتزع باريس سان جيرمان، فوزًا صعبًا على بريست بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

 

افتتح كارلوس سولير التسجيل لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

 

وأدرك فرانك أونورا التعادل لصالح بريست في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

 

وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة، تمكن كيليان مبابي من تسجيل هدف انتصار باريس سان جيرمان ليحصد الفريق الباريسي 3 نقاط ثمينة.

 

ارتفع رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد بريست عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

باريس سان جيرمان الفرنسي بريست الدوري الفرنسي كيليان مبابي كارلوس سولير

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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