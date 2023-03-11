السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يطلق النار على آخر بسبب تجدد الخلافات فى الدقهلية

طلق ناري
طلق ناري

أطلق شاب النيران على آخر في مركز دكرنس، عقب تجدد خلافات سابقة فيما بينهما، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من نقطة شرطة مستشفى دكرنس المركزى، بوصول شاب يدعى "أحمد.خ.ع"، 27 عاماً، مصاب بطلق خرطوش فى الوجه.

 

انتقل ضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الشاب "أحمد.خ. ع"، على يد شخص يدعى "حسام. ح. ال"، وذلك أثناء وقوفه أمام منزله بسبب خلافات وقضايا بين المجنى عليه والمتهم وتجدد تلك الخلافات.

 

جرى نقل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى الدولى بالمنصورة بعد تحويلة من مستشفى دكرنس المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم المتورط فى ارتكاب الواقعة. وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

العرض على النيابة العامة النيابة العامة اللواء مدير أمن الدقهلية اللواء مدير المباحث خلافات سابقة مباشرة التحقيقات مستشفى دكرنس مدير أمن الدقهلية إخطارا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

العثور على جثث 4 أجانب داخل فندق بالإسكندرية

«خنقتها وهى فى حضنى».. اعترافات المتهم بقتل زوجته أثناء العلاقة الحميمية بالهرم

«أمنى» يكشف لغز مقتل شاب على يد ابن عمه فى المرج (فيديو)

شاب يطلق النار على آخر بسبب تجدد الخلافات فى الدقهلية

مهندسو الإسكندرية: ندعم قرارات الجمعية العمومية ولابد من نبذ الخلاف

«شيفس هاوس».. مطابخ تتولى مهمة المطاعم وتوفر تكاليف العمالة والأماكن بـ«شارك تانك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة