شاب يطلق النار على آخر بسبب تجدد الخلافات فى الدقهلية

أطلق شاب النيران على آخر في مركز دكرنس، عقب تجدد خلافات سابقة فيما بينهما، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من نقطة شرطة مستشفى دكرنس المركزى، بوصول شاب يدعى "أحمد.خ.ع"، 27 عاماً، مصاب بطلق خرطوش فى الوجه.

انتقل ضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الشاب "أحمد.خ. ع"، على يد شخص يدعى "حسام. ح. ال"، وذلك أثناء وقوفه أمام منزله بسبب خلافات وقضايا بين المجنى عليه والمتهم وتجدد تلك الخلافات.

جرى نقل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى الدولى بالمنصورة بعد تحويلة من مستشفى دكرنس المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم المتورط فى ارتكاب الواقعة. وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.