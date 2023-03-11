مهندسو الإسكندرية: ندعم قرارات الجمعية العمومية ولابد من نبذ الخلاف

أعلن مجلس نقابة المهندسين في الإسكندرية، دعمه قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين في 6 مارس الماضي.

واجتمع مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية لمناقشة ما آلت إليه الجمعية العمومية للنقابة العامة المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2023، وذلك ليكون قراره جمعيًا ومبنيًا على المناقشة والحوار بكل الحرية والشفافية ووفقاً لمرجعية قانونية يحكمها قانون نقابة المهندسين المصرية ونظامها الداخلي.

وثمن مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية الحضور المتميز والمشاركة الإيجابية للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على صالح نقابتهم.

وأكد المجلس أن كل ما تتخذه الجمعية العمومية من قرارات يجب احترامه وتنفيذه بما لا يتعارض مع القانون.

واختتم: "لما تمثله نقابة المهندسين المصري من قيم على مستوى الوطن نهيب الجميع بأن يتم تضافر الجهود ونبذ الخلاف والعمل لما فيه صالح المهنة وخدمت المهندسين بناة الوطن".

وأعلن عدد من النقابات الفرعية للمهندسين، دعمه لقرارات الجمعية العمومية التي انعقدت الإثنين الماضي باعتبارها أعلى سلطة في النقابة.