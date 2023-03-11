أجهزة الأمن توجه ضربات قاضية لعناصر غسل الأموال

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تصديها لجرائم غسل الأموال التي تم جنيها من تجارات وأعمال مشوبهة مثل المخدرات وجرائم النصب والإتجار في النقد الأجنبي المشبوه.

حيث وجهت وزارة الداخلية ضربات قاضية لعناصر غسل الأموال على مدار الـ72 ساعة الماضية، حققت خلالها نجاحات مبهرة.

غسل 20 مليون جنيه من سرقة البترول

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول، حيث تمكنا بموجب ذلك من الإستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، ما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابهما لذلك النشاط، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ("تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية" – معاملات مالية)، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).

غسل 10 ملايين جنيه من النقد الأجنبي المشبوه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين غسلا قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي، في الإتجار بالنقد الأجنبي.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدّرت بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

3 متهمين غسلوا 10 ملايين جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياًبتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنهم قاموا بالإستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهمغسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامىبمبلغ (10مليون جنيه تقريباً).