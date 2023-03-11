تعرف على الفئات غير المسموح لها بأداء فريضة الحج لهذا العام

أعلنت وزارة السياحة والاثار عن الفئات غير المسموح لها بالسفر لأداء فريضة الحج لهذا العام وهذه الفئات غير مسموح لها بالسفر ليس مع الحج السياحي فقط ولكن ينطبق نفس الأمر على حج القرعة التابع لوزارة الداخلية أو حج الجمعيات الذى يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

الفئات غير مسموح لها بأداء فريضة الحج لهذا العام وهم:

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من ذوي أمراض (القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدى - الأورام).

السيدات الحوامل في الشهور الأولى أو الأشهر الأخيرة من الوضع.

أصحاب الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً لتقارير الطبية المعتمدة.

كما نصت ضوابط وزارة السياحة والآثار للمتقدمين على قرعة الحج السياحى بأن يشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات (كوفيد - 19) المعتمدة دولياً في وزارة الصحة والسكان على أن تكون آخر جرعة فى خلال 6 أشهر قبل السفر كشرط للحصول على تأشيرة الحج مع التنبيه على الحاج بالاحتفاظ بأصل الشهادة معه.

يشترط للحجاج البالغين والأطفال من عمر سنتين فأكثر التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن ‎10‏ أيام ولا تزيد عن 3 سنوات أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان أو الجانب السعودي.

كما يلزم على الحاج تقديم تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان موضح به حالته الصحية تفصيلًا وأنه معافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

أن تكون البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية الفعول، وتقديم ما يفيد توقيع الكشف الطبي على الحاج الفائز بفرصة الحج بأحد المستشفيات المعتمدة التي يعلن عنها بمعرفة وزارة الصحة والسكان.

كما أنه يتعين على الحجاج الذين يحتاجون إلى عناية طبية خاصة حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها والأدوية الممنوعين من تناولها والأدوية التى يستخدمونها بشكل شخصي، بالإضافة إلى احتفاظهم بالأدوية الخاصة بعلاجهم، وبالتقارير والوصفات الطبية التي تفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لموظفي الجمارك في منافذ الوصول بالملكة العربية السعودية.