الأرصاد: انخفاض درجة الحرارة واحتمالية سقوط الأمطار الثلاثاء المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعات في درجات الحرارة في فترة النهار، ولكن تميل إلى الانخفاض في الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة من الصباح، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة مستمر حتى يوم الإثنين.

حالة الطقس

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن غداً سيكون هناك نشاط للرياح مصاحب بالأتربة في غرب البلاد وأقصى الجنوب، لذا على كبار السن والذين يعانون من الحساسية والجيوب الأنفية تجنب النزول من المنزل غداً.

انخفاض في درجات الحرارة

وأضافت في حديثها، أن مساء يوم الإثنين سيكون هناك اضطراب في الأحوال الجوية وستعود الأجواء الشتوية بسبب نشاط الرياح مع احتمالية سقوط الأمطار على السواحل والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه يجب الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية قدر الإمكان، وذلك لأنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الفترة المقبلة.